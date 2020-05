Würzburg: Einbrecher scheitert an Tankstellen-Tür

Durch die Veröffentlichung einer Täterbeschreibung erhofft sich die Kripo Würzburg nun Hinweise von möglichen Zeugen.

Zwischen 23.45 Uhr und Mitternacht machte sich der Täter mit brachialer Gewalt an der Eingangstür der Tankstelle in der Veitshöchheimer Straße zu schaffen. Er richtete dabei einen Schaden an, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro belaufen dürfte. Da die Tür dem Einbruchsversuch standhielt, gab der Einbrecher auf und flüchtete.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Männlich

etwa 1,75 Meter groß

Kurze, blonde Haare

Trug beigefarbene Jacke, darunter eine weiße bzw. graue Kapuzenjacke und Jeanshose

Trug auffällig rote Schuhe, knöchelhoch, mit weißer Sohle

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt in dem Fall und hofft dabei nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen:

Wer hat am Dienstagabend etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Einbruchsversuch in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat im Bereich der Tankstelle eine Person festgestellt, auf die die Täterbeschreibung zutrifft?

Wer glaubt, Hinweise zur Identität des Täters geben zu können?

Hinweise werden unter Tel. 0931/457-1732 entgegengenommen.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken