Würzburg: 40-Jähriger will Frauen im Supermarkt unter den Rock filmen

Durch Zeugen konnte der Mann bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden. Seine Datenträger und sein Mobiltelefon wurden sichergestellt. Den 40-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Taxifahrer mit Dose beworfen und Fahrpreis geprellt

Würzburg. Am Sonntag, gegen 5.30 Uhr, geriet ein Fahrgast aus bisher unbekannten Gründen mit einem Taxifahrer in Streit. Dabei warf der Fahrgast eine Getränkedose gegen den Kopf des Fahrers. Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß. Er konnte kurze Zeit später von einer Streife angetroffen werden. Den 48-jährigen Mann erwartet ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Weiter konnte er seinen Fahrpreis nicht begleichen, so dass ihn ein zusätzliches Vergehen zur Last gelegt wird. Er wurde nach der Sachverhaltsaufnahme entlassen. Der Taxifahrer wurde nicht verletzt.

Rucksackdiebe unterwegs

Würzburg-Sanderau. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Bereich Theodor-Heuss-Damm und Kurt-Schumacher-Promenade mehrere Rucksäcke von dort feiernden Personen durch Unbekannte entwendet. Da sich neben wichtigen Dokumenten auch noch andere Wertgegenstände in den Rucksäcken befanden, entstand ein Beuteschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise auf mögliche Täter sind derzeit nicht vorhanden.





Scheibe eingeschlagen

Würzburg-Lengfeld. Bisher unbekannte Täter haben am Samstag gegen 22.15 Uhr im Dorfgraben die Frontscheibe eines dort geparkten BMW eingeschlagen. Ein Zeuge konnte im Vorfeld einen lauten Wortwechsel von mehreren männlichen Personen in einer osteuropäischen Sprache wahrnehmen. Eine Fahndung nach den Tätern blieb ergebnislos. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Rennen gefahren und andere Personen gefährdet

Würzburg. Mit einem Strafverfahren wegen Verdacht des Verbotenen Fahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs müssen ein 21-jähriger und ein 26-jähriger Pkw-Führer nun rechnen, da sie am Samstagabend gegen 20 Uhr mit ihren beiden hoch motorisierten Fahrzeugen im Bereich Gerberstraße, Nahe einer Gaststätte mit Außengastronomie, deutlich zu schnell um die Kurve fuhren und dabei drifteten. Hierdurch fühlten sich einige Gäste in ihrer Sicherheit erheblich gefährdet.

Auch im Bereich Veitshöchheimer Straße /Röntgenring wurden andere Verkehrsteilnehmer auf die beiden Autos aufmerksam, da sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit dort fuhren und so stark ihre Fahrzeuge beschleunigten, dass es zu driften begann.

Beide Verkehrsteilnehmer konnten von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Beide erwartet ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen dunklen Audi A7 mit Würzburger Zulassung und einen dunklen BMW mit Kitzinger Zulassung.

Wer durch das Fahrverhalten der beiden Fahrzeuge gefährdet wurde oder Angaben zu deren Fahrverhalten machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden.

mkl/Polizei Würzburg