Würzburg: 32-Jähriger vermisst - Wer hat den Mann gesehen?

Bei den Vermissten handelt es sich um den 32-jährigen Tomas Knapek, der in Theilheim wohnt und aus unbekannten Gründen am Montag nicht auf der Arbeit erschienen ist. Das Fahrzeug des Vermissten konnte inzwischen in der Schönleinstraße in Würzburg aufgefunden werden. Dort verliert sich seine Spur. Es gibt aktuell keine Anhaltspunkte, wo sich der Mann aufhalten könnte.

Von dem Vermissten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

190 cm groß und schlank

Kurze hellbraune Haare

Drei-Tage-Bart

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

Polizeimeldung PP Unterfranken