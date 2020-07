Wohnwagengespann steht nach Unfall quer auf B26 bei Lohr

Der Fahrer eines Skoda mit Wohnwagenanhänger befuhr die Bundesstraße in Richtung Lohr am Main und kam aufgrund eines Fahrfehlers gegen die rechte Leitplanke und dadurch anschließend ins Schleudern. Zugfahrzeug und Wohnwagen kamen circa 100 Meter nach den Anstoß mittig auf der Fahrbahn zum Stehen, so dass beide Fahrstreifen blockiert waren.

Erst im Zuge polizeilichen Unfallaufnahme konnte die Fahrbahn wieder einspurig befahren werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer, vor allem entgegenkommende Fahrzeugführer, konnten den Unfallhergang rechtzeitig erkennen und abbremsen.

Ab 16.00 Uhr war die B26 wieder frei befahrbar. Am Auto und Wohnwagen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die Höhe des Leitplankenschadens dürfte circa 1500 Euro betragen.