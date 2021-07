Wohnwagen in Lengfurt macht sich selbständig und wird völlig zerstört

Der Eigentümer des Wohnanhängers aus dem Raum Wertheim befuhr mit seinem Fahrzeug und dem Wohnanhänger die Staatsstraße von Homburg kommend in Richtung Lengfurt. Er befand sich mit dem Gespann auf dem Weg zum TÜV. Auf Höhe des Zementwerks riss aus bislang unerklärlichen Gründen der Kupplungskopf von der Deichsel des Wohnwagens. Dieser krachte dann in voller Fahrt in eine Mauer. Dabei wurden der Wohnanhänger und Mauerteile völlig zerstört.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine weiteren Personen oder Fahrzeuge in der Nähe, sodass sonst niemand in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Staatsstraße war nach dem Unfall bis zur Bergung des Wracks halbseitig blockiert. Die Höhe der Sachschäden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 18.000 Euro.

Die Polizei versucht nun die Ursache zu ermittelt, aus welchem Grund der Kupplungskopf von der Anhängerdeichsel abgerissen ist.

Randalierer dingfest gemacht: Marktheidenfeld

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei am Montag, gegen 01.00 Uhr, wegen eines Betrunkenen, der seinen Unmut in der Oberländerstraße an geparkten Fahrzeugen ausließ. Insgesamt beschädigte der Mann drei Fahrzeuge, indem er die Außenspiegel mit Fußtritten zerstörte. Nach kurzer Fahndung konnte ein 26-jähriger Marktheidenfelder in Tatortnähe festgenommen werden. Auch gegenüber den Beamten war er ebenfalls sichtlich aggressiv und beleidigte diese. Sein Verhalten wurde mit der Body-Cam dokumentiert. Ein Atemtest ergab, dass der Mann rund 2,1 Promille Alkohol intus hatte. Der bislang festgestellte Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Radfahrer verletzt sich auf Verkehrsunfall: Marktheidenfeld

An der Einmündung Geschwister-Scholl-Ring / Dillberg, stieß ein Radfahrer am Montagmorgen, gegen 06.40 Uhr mit einem Auto zusammen und stürzte von seinem E-Bike. Der 46-jährige Radfahrer zog sich dabei Prellungen an der Schulter und Oberkörper zu.

Zum Unfallzeitpunkt wollte eine 33-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto vom Geschwister-Scholl-Ring nach rechts in die Straße Dillberg abbiegen. Der Radfahrer war im selben Moment auf einem von der Fahrbahn getrennten Radweg bergwärts unterwegs und prallt in die rechte Seite des Autos. Am Fahrrad und dem beteiligten Auto entstanden Sachschäden, den die Polizei auf rund 3500 Euro schätzt.



Polizeiinspektion Marktheidenfeld/ienc