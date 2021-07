Wohnwagen bei Bischbrunn umgekippt - 12.000 Euro Schaden

Gegen 15:15 Uhr geriet der Wohnanhänger etwa auf Höhe von Bischbrunn ins Schlingern. Der Fahrer versuchte noch sein Gespann durch Fahrmanöver zu stabilisieren, konnte ein seitliches Ausbrechen des Anhängers allerdings nicht mehr verhindern. Der Wohnanhänger kollidierte daraufhin mit der Außenleitplanke, woraufhin das Gespann nach links abgewiesen wurde, der Anhänger in Folge dessen umkippte und schließlich zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen zum Liegen kam. Der 59-jährige Fahrer blieb zum Glück unverletzt, der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Die Bergung des mit dem Zugfahrzeug verkeilten Wohnanhängers gestaltete sich schwierig und zeitaufwändig, weshalb einzelne Fahrspuren für ca. 3 Stunden für den Verkehr gesperrt werden mussten.

Lange Sperrung auf der A45 nach Unfall

Karlstein. Ein 32-Jähriger befuhr am Sonntag, gegen 21 Uhr, mit seinem Seat die A45 in Richtung Gießen, als er die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Das Fahrzeug brach aus und stieß gegen die Außenleitplanke, bevor es ca. 200 Meter später stark beschädigt auf dem Pannenstreifen zum Stehen kam. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. In Folge des Unfalls musste der Pkw abgeschleppt und die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehren Kleinostheim und Karlstein sicherten die Unfallstelle ab.

Die A45 musste zunächst vollständig für den Verkehr gesperrt werden, anschließend konnten Fahrzeuge über den Pannenstreifen die Unfallstelle passieren. Vollständig konnte die Autobahn gegen 00:45 Uhr für den Verkehr freigegeben werden.

Zwei weitere Unfälle - 13.500 Euro Sachschaden

Im Berichtszeitraum ereigneten sich auf den Autobahnen und deren Parkplätzen am Bayerischen Untermain zwei weitere, einfach gelagerte Verkehrsunfälle. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 13.500 Euro. Auf eine detaillierte Schilderung dieser Unfälle wird verzichtet. Es entstanden durch die Unfälle keine relevanten Verkehrsstörungen.

47-Jähriger ohne Führerschein

Weibersbrunn. Am Montag, gegen 00:45 Uhr, hielten Beamte der Verkehrspolizei einen 47-Jährigen aufgrund dessen langsamer und unsicher Fahrweise an, als dieser mit seinem Audi die A3 in Richtung Würzburg befuhr. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß, zudem waren die Reifen seines kurz zuvor erworbenen Pkws mangelhaft, die Hinterreifen wiesen keinerlei Profil mehr auf. Die Weiterfahrt des Herrn wurde daraufhin unterbunden, der Mann musste für die zu erwartende Strafe eine Sicherheit hinterlegen.

28-Jähriger steht unter Alkohol- und Drogeneinfluss und führt Betäubungsmittel bei sich

Stockstadt. Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen stellten Beamte der Verkehrspolizei gegen 7 Uhr fest, dass der 28-jährige Fahrer eines VWs unter Alkoholeinfluss stand. Ein daraufhin durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Zusätzlich ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Mann unter der Wirkung von Betäubungsmittel stand. Bei der daraufhin durchgeführten Durchsuchung wurde schließlich noch eine geringe Menge Drogen aufgefunden. Der Herr musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt.