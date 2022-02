Wohnungseinbruch in Lohrer Einfamilienhaus

Ein bislang unbekannter Täter hebelte eine Nebeneingangstüre eines Einfamilienhauses auf und entwendete dort einen vierstelligen Geldbetrag und diverse Schmuckstücke. Die Wohnungsinhaberin war zu dieser Zeit nicht im Haus. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie sofort den durchwühlten Innenraum und verständigte sofort die Polizei. Zu einem Täterkontakt kam es nicht.

Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Fahrrad am Bahnhof entwendet

Lohr. Am Bahnhof in Lohr am Main wurde am Freitag ein Fahrrad entwendet. Der Inhaber hatte sein grau-grünes Herrenrad der Marke „Cube“ gegen 16.30 Uhr mit einem Fahrradschloss am dortigen Geländer befestigt. Als er gegen 00.30 Uhr wieder zum Bahnhof kam, war das Fahrrad samt Schloss weg.

Das Fahrrad hatte bereits deutliche Gebrauchsspuren und deshalb vermutlich einen relativ geringen Zeitwert.

Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Mehrere Jugendliche auf dem Dach des Nägelsee-Schulzentrums

Lohr. Am Samstag wurde der Polizei Lohr am Main gegen 17.00 Uhr durch einen Zeugen mitgeteilt, dass sich auf dem Dach des Nägelsee-Schulzentrums in der Nägelseestraße mehrere Jugendliche befinden würden.

Beim anschließenden Eintreffen der Polizei hatten die Jugendlichen bereits das Dach verlassen und flüchteten in Richtung Bahnhof.

Insgesamt konnten ca. 15 Jugendliche durch die Polizei überprüft werden. Alle gaben natürlich an, nicht auf dem Dach gewesen zu sein.

Bei einem 15jährigen Jugendlichen wurde bei der Kontrolle ein verbotenes Springmesser gefunden und sichergestellt.

Bei der bisherigen Überprüfung konnte auf dem Dach des Gebäudes kein Sachschaden festgestellt werden. Der Tatvorwurf des Hausfriedensbruches wird von der Polizei geprüft.

Hinweise auf die Jugendlichen nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Verabredete Auseinandersetzung mit Folgen

Frammersbach. Am Freitag, den 18.02.2022, kam es gegen 18.30 Uhr, auf dem Schulgelände am Heuberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 15jährigen und einem 17jährigen, in Folge dessen der 15jährige schwere Verletzungen davontrug.

Ermittlungen ergaben, dass die Auseinandersetzung zuvor verabredet wurde und von zahlreichen Freunden der jeweiligen Kontrahenten mit dem Handy gefilmt wurde.

Die erziehungsberechtigten Eltern, wurden vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Ein Handy wurde zur Auswertung und Sichtung der Auseinandersetzung sichergestellt.

Beide Beteiligten erwartet nun ein Strafverfahren.

Tankbetrug und Diebstahl

Lohr Am Freitag, den 18.02.2022, kam es gegen 17.55 Uhr an der „OMV-Tankstelle“ zu einem Tankbetrug.

Eine 53jährige Pkw-Fahrerin tankte für circa 100,- Euro und fuhr anschließend davon, ohne den noch ausstehenden Betrag zu zahlen. Zuvor lieh sie sich von der Filialleiterin der Tankstelle ein Schere, welche sie nicht zurückgab.

Aufgrund einer Videoaufzeichnung, konnte das amtliche Kennzeichen abgelesen werden. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten schließlich zum Erfolg und der gesuchte Pkw konnte in Lohr a. Main angehalten werden.

Gegen die Pkw-Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihre offene Tankrechnung beglich sie.

Baum auf Pkw

Steinfeld/Hausen. In der Nacht vom 18.02.2022, auf den 19.02.2022, kam es gegen 01.50 Uhr aufgrund des Sturmes zu einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2437.

Zur Unfallzeit befuhr ein 19jähriger Pkw-Fahrer die Staatsstraße 2437, von Steinfeld/Hausen kommend, in Fahrtrichtung Lohr a. Main, als ein Baum auf die Motorhaube stürzte. Durch den starken Aufprall, lösten sich die Airbags und der Pkw fuhr in den Graben.

Sowohl der Pkw-Fahrer, als auch seine Beifahrerin, blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Freiwillige Feuerwehr Hausen war vor Ort und kümmerte sich um die Beseitigung des Baumes und die Säuberung der Fahrbahn. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Pkw übersehen

Lohr. Am Freitag, den 18.02.2022, kam es gegen 12.45 Uhr in der Sackenbacher Straße zu einem Kleinunfall. Eine 24jährige Pkw-Fahrerin, wollte aus einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr einfahren, als sie den Pkw eines 80jährigen übersah. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, waren jedoch weiterhin fahrbereit. Gegen die Unfallverursacherin, wurde ein Verwarnungsgeld erhoben.

Hinweise an die Polizei Lohr Tel: 09352 8741-0

Meldungen der Polizei Lohr

Rollerdiebstahl

Marktheidenfeld. Am Samstag wurde im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 18.15 Uhr in der Petzoltstraße ein schwarz-oranger Roller des Herstellers Keeway entwendet.

Das Fahrzeug hatte einen Wert von ca. 250 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl bitte unter der Tel. 09391/9841-0 an die PI Marktheidenfeld.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld

Vom Unfallort entfernt

Zellingen/Lkr. Main-Spessart. Eine böse Überraschung erlebte am Samstagmittag (19.02.) eine 70-jährige Dame aus dem Landkreis Würzburg, die bei einem Zellinger Lebensmittelmarkt in der Würzburger Straße ihre Einkäufe erledigte und gegen 11:00 Uhr ihren grauen BMW X1 auf dem dortigen Parkplatz abgestellt hatte.

Als sie eine Stunde später wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass während ihrer Abwesenheit ein unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar beim Ein- oder Ausparken am hinteren rechten Radkasten des X1 hängengeblieben war und diesen dabei verschrammt hatte. Anschließend hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

Meldung der Polizei Karlstadt