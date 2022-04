Wohnungseinbruch in Johannesberg mit hohem Beuteschaden - Kripo sucht Zeuge

Zwischen dem Vormittag des 11.04.2022 gegen 10.30 Uhr und Mittwochmorgen, dem 20.04.2022 circa 9.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner genutzt und sind in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Sie verschafften sich offensichtlich gewaltsam Zutritt über ein Kellerfenster und durchwühlten Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute. Zudem machten sich die Täter an einem Tresor zu schaffen und öffneten diesen offensichtlich mit entsprechenden Werkzeugen. Insgesamt erbeuteten die Einbrecher mehrere zehntausend Euro sowie wertvolle Münzen, deren genauer Wert noch ermittelt werden muss. Nach der Tat sind die Täter in unbekannte Richtung entkommen. Nach Rückkehr der Hausbewohner stellten diese den Einbruch fest und verständigten die Polizei.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die über den relevanten Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.