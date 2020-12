Wohnungsbrand verläuft ohne größere Schäden

Am Donnerstag, gegen 2 Uhr, teilte eine 74-Jährige der Polizeiinspektion Miltenberg mit, dass es in ihrer Wohnung brennen würde. Durch die herbeigeeilten Beamten wurde festgestellt, dass sich in der Wohnung eines Anwesens in der Kopenhagener Straße bereits massiver Qualm ausgebreitet hatte. Die Mitteilerin konnte noch in ihrer Wohnung angetroffen und aus dieser unverletzt geborgen werden. In der stark verrauchten Wohnung konnte als Brandherd schnell eine Pelzdecke und Brennholz, welche neben einem im Wohnzimmer befindlichen befeuerten Ofen auf dem Boden lagen, erkannt werden. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr von Miltenberg und Bürgstadt waren vor Ort.

Nachdem die Wohnung wieder „rauchfrei“ war, konnte die unverletzte Dame wieder in ihre Wohnung zurück. Ursache des Brandes war wohl ein brennender Zeitungsschnipsel, welcher als „Brandbeschleuniger“ im Ofen hätte dienen sollen. Dieser Zeitungsfetzen war jedoch augenscheinlich aus dem Ofen auf die Pelzdecke gefallen, wodurch der Kleinbrand entstand. Der Sachschaden durch Rauch- und Rußschäden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg