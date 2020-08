Wohnungsbrand in Retzstadt schnell gelöscht

Glücklicherweise befanden sich keine Personen im Gebäude. Aufgrund der intensiven Verrußung dürfte die Wohnung unbewohnbar sein. Der Sachschaden liegt im oberen fünfstelligen Bereich. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Retzstadt, Retzbach und Zellingen mit 31 Mann und Einsatzleitung. Aufgrund der Meldung „Brand eines Wohngebäudes“ waren auch zwei Besatzungen des Rettungsdienstes mit Einsatzleiter vor Ort. Die geschädigte Familie wird mit ihren beiden Kleinkindern bei Freunden aufgenommen.

Erneut Zigarettenautomat aufgebrochen

Eußenheim, Bühler, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter gegen 3.30 Uhr einen Zigarettenautomaten an der ehemaligen Gaststätte „Krone“ in Bühler von der Wand gestemmt. Der oder die Täter konnten den über 100 kg schweren Automaten vom Tatort wegbringen. Wo der Zigarettenautomat aktuell ist, ist unbekannt. Ein Zusammenhang mit den Diebstählen in Gemünden, Gössenheim und Gambach dürfte bestehen.

Motorradfahrer touchiert

Karlstadt. Am Donnerstagmittag kam es in Karlstadt an der Einmündung B 26/B 27 zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Autofahrer bog nach links ab und nahm einem entgegenkommendem Motorradfahrer die Vorfahrt. Dank eines Ausweichmanövers touchierte der 76-jährige Motorradfahrer das Auto nur mit seinem linken Gepäckkoffer. Es entstand nur Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Ob der Motorradfahrer zuvor blinkte ist zunächst unklar, da es widersprüchliche Angaben dazu gibt.

Zusammenstoß beim Einfahren

Thüngen. Beim Fahren von einem öffentlichen Parkplatz auf die Bundesstraße missachtete ein 37-jähriger Auto-Fahrer die Vorfahrt eines Kleintransporters. Beim Zusammenstoß entstand geringer Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

