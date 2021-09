Wohnungsbrand in Maintal: 66-Jährige erleidet schwere Rauchvergiftung

Gegen 21.20 Uhr brannte ein Haus in Maintal in der Albert-Schweitzer-Straße im Bereich der 30er Hausnummern. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand laut Polizei eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses bereits in

Vollbrand.

Die 66-jährige Wohnungsinhaberin konnte durch die eingesetzten Kräfte aus der Wohnung gerettet werden, musste jedoch aufgrund einer schweren

Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der

Gebäudeschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Hier hat die

Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären.

Polizei Offenbach/kick