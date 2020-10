Wohnungsbrand in Kleinostheim

Hoher Sachschaden ist bei einem Zimmerbrand in Kleinostheim entstanden.

Gegen 9.30 Uhr trafen die Feuerwehren aus Kleinostheim und Mainaschaff an dem Wohnhaus in der Marienstraße ein. Bewohner des Hauses hatten sie alarmiert und dann das Gebäude verlassen. In einer Wohnung über der Pizzeria war zuvor ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle.

Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind derzeit unklar. Vor Ort haben Fachleute der Polizei mit ihren Ermittlungen begonnen. Der ebenfalls zum Brandort geeilte Rettungsdienst kam nicht zum Einsatz. rah/mai