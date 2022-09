Wohnungsbrand in Himmelstadt

Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Karlstadt, Himmelstadt, Zellingen, Retzbach und Laudenbach konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der verrußten Wohnung sowie der zum Teil geschmolzenen Möbel ist die Wohnung derzeit unbewohnbar. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Rauschgift in Retzbach aufgefunden

Retzbach, Lkr. Main-Spessart: Am Mittwoch um 16:45 Uhr fiel einem aufmerksamen Radfahrer in der Unteren Hauptstraße in Retzbach eine kleine Personengruppe auf, von welcher starker Marihuana-Geruch ausging. Die verständigten Polizeibeamten konnten letztendlich im Rahmen einer Kontrolle bei zwei Personen jeweils eine geringe Mengen Marihuana sicherstellen. Gegen diese wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Einbruchserie in Gewerbegebieten in Himelstadt und Retzbach

Himmelstadt und Retzbach, Lkr. Main-Spessart: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in insgesamt zwei Firmen sowie dem gemeindeeigenen Bauhof im Gewerbegebiet in Himmelstadt zu Einbrüchen. Hier wurde jeweils mit brachialer Gewalt ein Fenster aufgehebelt bzw. auch eingeworfen. Im Weiteren wurden die Büroräumlichkeiten durchwühlt. Ebenso wurde in einer Firma im Gewerbegebiet in Retzbach eingebrochen. Auch hier wurde ein Fenster eingeworfen und die Büroräumlichkeiten nach Diebesgut durchwühlt. Bei allen Einbrüchen entstand lediglich ein geringer Beuteschaden. Jedoch steht der Sachschaden hier in keinem Verhältnis zur Beute, da dieser weitaus höher liegt. Es wird gebeten, dass sich Zeugen bei der Polizei Karlstadt melden, welche verdächtige Personen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Gewerbegebiete Himmelstadt und Retzbach wahrgenommen haben.

