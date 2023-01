Aus noch ungeklärter Ursache ist am frühen Donnerstagmorgen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Die 27-jährige Bewohnerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und ist noch in der Nacht in einem naheliegenden Krankenhaus verstorben. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen.