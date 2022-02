Wohnungsbrand in Dammbach - Zwei Menschen teils schwer verletzt

Kurz nach 11 Uhr wurden die Feuerwehr Dammbach und weitere Nachbarfeuerwehren zu einem Brand in der Wintersbacher Straße alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus der Wohnung im Erdgeschoss. Auch auf ein davor geparktes Auto hatte das Feuer bereits übergegriffen. Ein Hausbewohner konnte von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert. Unklar war anfangs, ob sich noch eine weitere Person in dem Gebäude befindet. Nach Angaben der Polizei galt noch eine Person als vermisst. Deshalb wurden parallel zur Brandbekämpfung die Räume von Einsatzkräften der Feuerwehr mit Atemschutzmasken durchsucht. Zunächst wurde niemand gefunden. Erst geraume Zeit später konnte der Vermisste in der näheren Umgebung aufgegriffen werden. Er wurde mit schweren Verbrennungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Diesbezüglich hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich bewegen.



Ralf Hettler