Wohnung in Mehrfamilienhaus versucht aufzubrechen

Der Täter versuchte, die Wohnungstüre im zweiten Obergeschoss aufzuhebeln, um in die seit einigen tagen unbewohnte Wohnung zu gelangen. Möglicherweise ließ der Täter von seinem Vorhaben ab, da er gestört wurde. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.

Elsenfeld. Im Rahmen einer Personenkontrolle am Bahnhof in Elsenfeld haben Beamte der PI Obernburg am Sonntag Abend gegen 21.30 Uhr einen zur Zeit Wohnsitzlosen überprüft. Die Beamten stellten bei dem jungen Mann eine geringe Menge Marihuana und Amphetamin sicher. Den Btm-Konsumenten erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Fahrrad entwendet

Leidersbach-Ebersbach. Unbekannte haben in den letzten Tagen, nach dem 10. April, in der Ebersbacher Straße ein Mountainbike entwendet. Das blaue Rad der Marke Corratec, Typ Bow, war im nicht einsehbaren offen zugänglichem Hofraum unverschlossen abgestellt gewesen. Der angerichtete Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

Polizei Obernburg