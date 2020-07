Wohnmobil stößt auf der A3 mit Polizeiauto zusammen

Ein 61-jähriger Mann aus dem südlichen Bayern fuhr mit seinem „Camper“ auf der Autobahn in Richtung Würzburg. Kurz vor dem Marktheidenfelder Ortsteil Altfeld überholte er zunächst einen rechts fahrenden Lkw auf der mittleren Fahrspur. Kurz darauf wechselte er vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, um einen weiteren Lastzug zu überholen. Dadurch kam es zur Kollision mit einem uniformierten Streifenfahrzeug, das bereits den linken Fahrstreifen befuhr. Der Fahrer konnte trotz sofortiger Bremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Dabei wurden beide Fahrzeuge leicht bis mittel beschädigt. Der 32-jährige Beifahrer im Polizeiauto wurde durch den Unfall leicht verletzt. Mit der Sachbearbeitung wurden Beamte der Polizei Marktheidenfeld beauftragt.

Im Kurvenbereich überholt

Sachschaden von ca. 4000 Euro entstand am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall. Ein 58-Jähriger Frankfurter war mit seinem schwarzen Nissan X-Trail auf der B 8 von Esselbach in Richtung Marktheidenfeld unterwegs. In der scharfen Rechtskurve kurz vor der Alten Mainbrücke kam ihm ein helles Auto auf seiner Fahrbahnhälfte entgegen, das gerade einen Pkw überholte. Um mit dem Überholer nicht zu kollidieren, zog er nach rechts und touchierte dabei die Außenschutzplanke. Sowohl der überholende, als auch der überholte Pkw setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Durch den Anstoß an der Leitplanke wurde der Nissan über die gesamte rechte Seite zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich unter T. 09391-9841-0 an die Polizei Marktheidenfeld zu wenden.

vd/Polizei Marktheidenfeld