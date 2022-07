Wohnhausbrand in Aschaffenburg-Schweinheim

Gegen 7.45 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Sofort setzten sich Kräfte der Ständigen Wache in Bewegung und mehrere Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr wurden alarmiert. Beim Eintreffen drang bereits dichter Rauch aus dem unbewohnten Haus. Nur unter Atemschutz konnte die Feuerwehr die Räumlichkeiten betreten und Brandherd im Bereich des Treppenhauses lokalisieren. Schnell konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden. Aufwendiger gestalteten sich die Nachlöscharbeiten und die Suche nach Glutnestern. Hierzu musste einiges an Inventar umgeräumt werden. Aus bisher ungeklärten Gründen war der Brand im Bereich des Ergeschosses ausgebrochen und hatte sich über das hölzerne Treppenhaus bis in den ersten Stock ausgebreitet. Während der Löscharbeiten war die Unterhainstraße komplett gesperrt. Bezüglich der Brandursache und der Schadenshöhe haben noch am Vormittag Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden dürfte sich im höheren fünfstelligen Bereich bewegen.

Ralf Hettler