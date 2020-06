Wohnhaus in Roßdorf brennt - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch (03.06.) kam es gegen 1 Uhr in der Schulgasse zu einem Brand in einem freistehenden Gebäude, in welchem sich im Erdgeschoss ein Restaurant und im Obergeschoss eine Wohnung befinden. Teile des im Keller befindlichen Technikraumes, des Restaurants und des darüber liegenden Wohnbereiches standen in Brand.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen im Gebäudekomplex. Umliegende Wohnhäuser wurden von dem Brand nicht betroffen. Die Feuerwehr Roßdorf war zur Bekämpfung des Feuers im Einsatz. Der entstandene Gesamtschaden am Gebäude wird nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro beziffert.

Der Wohnteil des Hauses ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kommen bei Verwandten unter. Die Hintergründe der Brandentstehung sind noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06151 - 969 0 mit dem Kommissariat 10 in Verbindung zu setzten.

dc/Meldung der Polizei Südhessen