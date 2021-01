Wohnanwesen in Aschaffenburger Ludwigstraße mit Graffiti beschmiert

Hier wurden Schriftzüge und einfache Bilder in silberner Farbe angebracht. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Fahrzeug rammt Mauer in Kleinostheim und flüchtet

Kleinostheim. Am Mittwoch kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum von 07 Uhr bis 17:45 Uhr mit der Mauer eines Wohnanwesens In der Pletsche. Hierbei wurden Teile der Steinmauer herausgebrochen. Vor Ort konnten Lackspuren in oranger Farbe gesichert werden, die auf die Fahrzeugfarbe des Unfallflüchtigen schließen lassen können. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg