Wohnanwagen schaukelt sich auf und reißt ab - Unfall auf A3 bei Weiberbrunn

Danach kippte der Anhänger auf die linke Seite und blieb auf der mittleren und linken Fahrspur liegen. Da sich die Verbindung zwischen Fahrzeug und Anhänger nicht löste wurde der Toyota ebenfalls beschädigt.

Er wurde durch den umgestürzten Wohnanhänger ausgehebelt und blieb entgegen der Fahrtrichtung mit freischwebender Hinterachse auf der mittleren Fahrspur stehen. Von den Insassen des Toyotas wurde glücklicherweise niemand verletzt, jedoch entstand an dem Fahrzeuggespann ein Gesamtschaden von 18.000 EUR. Es wurde durch einen Abschlepper geborgen. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme insgesamt 25 Minuten voll gesperrt. Zwischendurch floss der Verkehr über zwei Spuren an der Unfallstelle vorbei.

Zur Sicherung und Reinigung der Unfallstelle waren die Feuerwehr Weibersbrunn und das THW Bad Staffelstein vor Ort.

Seitlicher Zusammenstoß beim Einfahren von der Nebenfahrbahn

Mainaschaff, Lkr. Aschaffenburg: Eine 65-jährige VW-Fahrerin aus dem benachbarten hessischen Bereich übersah gegen 12 Uhr beim Einfahren von der Nebenfahrbahn auf die Hauptfahrbahn einen Sattelzug, welcher in Richtung Würzburg unterwegs war. Es kam zu einem seitlichen Kontakt, so dass es zu einem Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen von 3.000 EUR kam. Die Fahrzeuge konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.

Auffahrunfall mit leicht verletztem Verursacher

Weibersbrunn, Lkr. Aschaffenburg: Ein 89-jähriger Daimler-Fahrer befuhr gegen 19:30 Uhr die A3 in Richtung Süden. Kurz nach der Anschlussstelle Weibersbrunn erkannte er zu spät das verkehrsbedingte Abbremsen des vor ihm fahrenden VW Golf und fuhr auf diesen auf. Hierbei zog sich der betagte Fahrer leichte Verletzungen zu weshalb er ins Krankhaus verbracht wurde. Beide Fahrzeuge waren unfallbedingt nicht mehr rollfähig weswegen sie durch Bergedienste abgeschleppt wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von 23.000 EUR. Die Feuerwehren Waldaschaff und Weibersbrunn sicherten und reinigten die Unfallstelle.

Bedingt durch den Unfall war die Autobahn in Richtung Süden für 25 Minuten gesperrt.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach