Nicht schlecht staunten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmittag auf der A3 bei Hösbach. Während die Beamten das Personenwagen-Wohnanhänger-Gespann eines 30-jährigen Mannes überprüften, stellten sie fest, dass die am Wohnanhänger angebrachten Reifen sage und schreibe 27 Jahre alt waren. Die Flanken der Reifen wiesen bereits deutliche Risse auf. Aufgrund dessen wurde das Gespann nach der Beendigung der Kontrolle von der Streife unmittelbar zu einem Reifenhandel begleitet und hier die Weiterfahrt bis zur Anbringung verkehrssicherer Reifen unterbunden. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 135 Euro, hierzu musste der Mann vor Ort eine Sicherheit hinterlegen.

Auffahrunfall auf A3 bei Mainaschaff

Mainaschaff, Kreis Aschaffenburg. Am Dienstag befuhr ein 33-jähriger mit seinem Sattelzug die A3 in Richtung Frankfurt. Etwa auf Höhe von Mainaschaff musste er gegen 8.15 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah eine nachfolgende 38-jährige offensichtlich. Sie fuhr mit ihrem VW Golf auf das Heck des Sattelzuges auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro, verletzt wurde niemand. Aufgrund des Zusammenpralls war der VW nicht mehr fahrtüchtig und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Komplette Beleuchtungsanlage von parkendem Lastwagen gestohlen

Aschaffenburg. Am Montag parkte gegen 20 Uhr eine 57-jähriger seinen MAN-Lastwagen am Parkplatz Strietwald Süd auf der A3 in Richtung Würzburg, um hier seine Ruhezeit einzubringen. Als er am Dienstag gegen 7 Uhr eine Abfahrtskontrolle am Fahrzeug durchführte, stellt er fest, dass ein Unbekannter während seiner Ruhezeit die komplette Beleuchtungseinrichtung seines Fahrzeuges abgeschraubt und entwendet hatte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2411 bei der zuständigen Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach