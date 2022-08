Wohl eine Zigarette löst großen Wald- und Wiesenbrand in Gemünden aus

Löscharbeiten in Gemünden: Eine Wald- und Wiesenfläche von der Größe vierer Fußballfelder brannte am Dienstag (16. August 2022)

Gegen 13:30 Uhr bemerkte ein Autofahrer auf der Fahrt von Kleinwernfeld in Richtung Gemünden zwischen dem Main und dem Gemündener Stadtteil Massenbuch am linken Fahrbahnrand im Gras Flammen auf einer Fläche von etwa einem Quadratmeter. Da sich das Feuer sehr schnell ausbreitete, alarmierte er den Notruf. "Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrler vor Ort hatte sich der Brand bereits auf mehrere hundert Quadratmeter ausgebreitet", berichtete die Kreisbrandinspektion Main-Spessart. Am Ende wüteten die Flammen auf einer Wald- und Wiesenfläche von 2,8 Hektar, das ist in etwa die Größe von vier Fußballfeldern.

Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr und ein Landwirt, der unentwegt Löschwasser zur Brandstelle fuhr bekämpften über Stunden das Feuer. Aus der Luft unterstützte ein Polizeihubschrauber die Löscharbeiten. Die Flammen griffen auch auf das Wurzelwerk und die Baumwipfel über. Gegen 18 Uhr endete der Einsatz. Während die Kreisbrandinspektion die Brandursache klar in einer weggeworfenen Zigarette sieht, berichtet die Polizei Gemünden von einer unbekannten Brandursache. Während der Löscharbeiten war die Kreisstraße MSP 11 komplett gesperrt. mai