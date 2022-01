Woher stammt die Öl- oder Fettspur in Wertheim?

Gegen 21.30 Uhr verunfallte ein Kraftradfahrer aufgrund einer Öl- / Fettspur im Bereich Kreuzwertheim. Von der Unfallstelle konnte eine Spur bis nach Wertheim-Bestenheid Höhe des Zaubergarten zurückverfolgt werden. Hierbei handelt es sich vermutlich um Fritteusenfett. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn reinigen.

Personen, die Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Wertheim. Unbekannte verursachten in der Nacht auf Samstag rund 1.000 Euro Sachschaden an einem in Wertheim geparkten Auto. Zwischen 19.15 Uhr und 9.15 Uhr begaben sich die Täter zu dem in der Fährgasse abgestellten VW Multivan und warfen einen Stein gegen das Fahrzeug. Dadurch entstanden Dellen und Kratzer.

Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.