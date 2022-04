Wörth: Radler stürzt und bleibt zunächst bewustlos liegen

Gegen 15 Uhr befuhr er die Straße als es selbstverschuldet zu dem Sturz kam. Der Radfahrer ohne Helm blieb zunächst bewusstlos liegen und wurde durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

E-Scooter Fahrer stark alkoholisiert

Obernburg. Ein E-Scooterfahrer ist am Montagabend gegen 18 Uhr im Wiesenweg bei einer Verkehrskontrolle erheblich alkoholisiert von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Atemvortest ergab einen Wert von umgerechnet nahezu zwei Promille. Die Fahrt mit dem sogenannten Elektrokleinstfahrzeug stellt ein Vergehen der Trunkenheit im Verkehr dar.

Vandalismus in Kleingartenanlage

Klingenberg. Vom 17. auf den 18.04.22, wurden in der Kleingartenanlage „Zwetschgengärten", an der Straße „Zur Einladung", durch unbekannte Täter Beschädigungen an Gartentüren und Gartenhütten begangen. So wurden durch die Täter an den Schließanlagen mehrerer Grundstücke Beschädigungen hinterlassen. Entwendet wurde nichts, weil möglicherweise kein passendes Diebesgut ausfindig gemacht werden konnte.

Mit Cannabis erwischt

Großwallstadt. Ein Fußgänger ist gegen 0 Uhr am Dienstagfrüh in der Mainstraße in Großwallstadt mit ca. 10 Gramm Haschisch erwischt worden. Der junge Mann versuchte das Haschisch vor der Kontrolle verschwinden zu lassen und ließ es zu Boden fallen, was durch die Polizeibeamten allerdings beobachtet wurde.