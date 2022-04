Wörth: Mann schluckt Haschischbrocken im Angesicht der Polizei

Gegen 16 Uhr kontrollierten ihn Beamte. Am 28.04.22, gegen 16 Uhr, wurde ein Mann bei einer Personenkontrolle festgestellt, der aus seinem Tabakbeutel einen deutlich erkennbaren Brocken Haschisch nahm und diesen, bevor die Beamten reagieren konnten, hastig in den Mund nahm und verschluckte. Der Mann räumte das Geschehen im Nachgang ein. Trotzdem wurde ein Verstoß wg. des unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes eingeleitet.

Ohne Versicherung und Führerschein

Wörth am Main. Am 28.04.22, gegen 21 Uhr, fuhr ein Jugendlicher mit einem Kleinkraftrad den Wiesenweg in Wörth. Er versuchte laut Polizei zunächst durch Flucht einer Zivilstreife zu entgehen. Nachdem der Fahrer doch anhielt, wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass am Roller eine Drossel ausgebaut war und so hohe Fahrgeschwindigkeiten möglich sind. Somit hatte der junge Mann keine ausreichende Fahrerlaubnis und war zudem ohne Versicherungsschutz unterwegs.

Elsenfeld - Heroinersatzstoff gefunden

Elsenfeld. Am 28.04.22, gegen 18 Uhr, wurde am Bahnhof Obernburg-Elsenfeld ein Mann bei einer Personenkontrolle festgestellt, der eine größere Menge Methadon bei sich hatte, ein Betäubungsmittel und Heroinersatzstoff. Das Methadon war nachweislich für eine andere Person ausgegeben. Gegen beide Personen, den Eigentümer und den Abgeber des Mittels, wird nun ermittelt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0