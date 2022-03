Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugfuhrer beim Vorbeifahren den geparkten Wagen. An diesem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.



Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Obernburg. Am 05.03.22 zwischen 12.30 und 15.30 wurde ein geparkter Pkw, BMW im Mömlingtalring durch Unbekannt verkratzt. Der Täter beschädigte an dem Fahrzeug die rechte Seite. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.