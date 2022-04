Wörth: Drogenfahrt trotz Quarantäne

Im Rahmen der Kontrolle konnten im Pkw zudem noch Kleinmengen an Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und hat sich nun in drei Verfahren zu verantworten. Nebst des Verdachts der Fahrt unter Drogeneinfluss und dem Besitz von Betäubungsmitteln, wird dem Mann vorgeworfen trotz gesetzlich angeordneter Quarantäne aufgrund einer Covid-19-Infektion seine Wohnung verlassen zu haben.

Nicht genehmigte Feierlichkeit endet mit blutiger Nase

Niedernberg. Unbekannte Täter verletzten am späten Freitagabend im Rahmen einer Feierlichkeit zwei Brüder aus Groß-Zimmern. Der 25-Jährige erlitt hierbei eine Nasenbeinfraktur, sein 23 Jahre alter Bruder kam mit Prellungen im Gesichtsbereich davon. Sowohl die Geschädigten als auch die Täter waren Teilnehmer einer nicht angemeldeten Feier mit ca. 50 Besuchern auf dem Grillplatz in Niedernberg. Diese wurde im Nachgang seitens der Polizei aufgelöst, den Veranstalter erwartet eine Anzeige. Hinsichtlich der Körperverletzungen wird gegen Unbekannt ermittelt, da keiner der Anwesenden vor Ort Angaben zum Ablauf machte.

Drogenkonsum führt zu Randale

Kleinwallstadt. Am Freitagmittag meldete eine 33-Jährige Frau der Polizei, dass ihr Mitbewohner aufgrund seines Drogenkonsums in der Wohnung randalieren würde. Die eingesetzten Beamten konnten bei dem 29-Jährigen diverse Betäubungsmittel sicherstellen. Zudem wurden einige Waffen in dessen Besitz festgestellt. Da der Vandale Anzeichen einer Psychose aufwies, wurde er nach medizinischer Erstversorgung das zuständige Bezirkskrankenhaus eingeliefert.

Vorfahrt genommen - Drei Menschen verletzt

Erlenbach. Eine 61-Jährige Mercedes-Fahrerin übersah am Freitagnachmittag beim Einbiegen aus der Schwabenstraße in die Dr.-Robert-Koch-Straße den vorfahrtsberechtigten Skoda einer 32-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden die 61-Jährige Unfallverursacherin leicht und die Unfallgegnerin schwer verletzt. Auch die Zweijährige Enkelin der Unfallverursacherin, welche auf der Rückbank saß, kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der beim Unfall entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 33.000 Euro.