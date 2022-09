Wie die Polizei informiert ist der Vermisste 52 Jahre alt. Halil Bayat ist etwa 1,78 Meter groß, wiegt circa 85 Kilogramm und hat dunkle, kurze Haare sowie eine frische Narbe links an der Lippe. Er trägt vermutlich eine ockergelbe Kappe, blaues Shirt, Jeans und eine cremefarbene Jacke.

Er verließ am Samstag, 17. September seine Wohnung in der Ronneburgstraße und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Der Vermisste ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Bayat auch in Frankfurt am Main aufhalten könnte.

Hinweise unter 06181 100-123 an die Kriminalpolizei in Hanau oder jede andere

Polizeidienststelle.

rbb/Polizei Hessen