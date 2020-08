Wirt und Gäste ohne Masken - Anzeige gegen Imbissbetreiber in Lohr

Am Sonntagabend wurde bei einem Imbiss in der Turmstraße in Lohr a. Main die Maskenpflicht beanstandet. Der Betreiber trug keine Mund-Nasen-Bedeckung und bediente Kunden in seinem Geschäft. Die Kunden innerhalb des Geschäftes trugen ebenfalls keine Mund-Nasen-Bedeckung. Bereits am Samstagabend wurde dieses Verhalten durch die Polizei angemahnt.

Den Betreiber erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Sechste Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Trafostation in Steinfeld beschmiert

Steinfeld/Main-Spessart. Im Zeitraum von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen kam es zu einer Schmiererei im Bereich der Kläranlage in Steinfeld. Die dortige Trafostation vor der Kläranlage wurde durch einen unbekannten Täter mit roter Farbe beschmiert. Alle Seiten der Anlage wurden mit unleserlichen Schriftzügen bemalt und hierdurch beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Lohr