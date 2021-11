Wirt in Marktheidenfeld wegen Corona-Verstoß angezeigt

Nachdem sein 2G-Nachweis nicht kontrolliert wurde und sich der Wirt uneinsichtig zeigte, meldete ein Mann am Freitagmittag diesen Umstand der Marktheidenfelder Polizei. Bei einer anschließend durchgeführten Kontrolle zeigte sich, dass auch bei den anderen Gästen, welche sich zum Mittagessen niedergelassen hatten, keine Nachweise überprüft worden waren. Dem Landratsamt Main-Spessart wird nun eine entsprechende Anzeige gegen den 38-jährigen Wirt vorgelegt.

Werkzeuge von Baustelle in Oberwittbach gestohlen

Marktheidenfeld-Oberwittbach, Lkr. Main-Spessart - Bereits der zweite Diebstahl im Marktheidenfelder Stadtteil in dieser Woche wurde der Polizei am Freitagmittag gemeldet. In einem Anbau eines Wohnhauses im Mittelbodenweg wird aktuell renoviert, entsprechend befinden sich dort einige Werkzeuge. Da der Bauherr im Eifer des Gefechts vergessen hatte den Schlüssel abzuziehen, konnte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zur Baustelle verschaffen und 3 Akku-Werkzeuge von Bosch, zusammen mit den entsprechenden Koffern und 5 Akkus, im Gesamtwert von knapp 1.000 € entwenden. Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise zur Tat, die sich im Zeitraum von Mittwoch, 17.11., 19 Uhr und Donnerstag, 18.11., 8 Uhr in Oberwittbach ereignet hat, nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld persönlich oder unter der Telefonnummer 09391/9841-0 entgegen.

Auto in Kreuzwerthein angefahren und geflüchtet

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart - Am Freitagnachmittag besuchte eine 54-jährige Frau aus Wertheim im Zeitraum zwischen 14:40 und 15:00 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Lengfurter Straße. Im Anschluss daran musste sie einen Schaden am hinteren rechten Radkasten ihres schwarzen VW Golf Plus feststellen, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500,- Euro. Da sich weder bei der Dame, noch bei der Polizei, ein Unfallverursacher gemeldet hat, wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt; Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld persönlich oder unter Tel. 09391/9841-0 entgegen.

Unfallflucht nach Parkrempler in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart - Im Zeitraum von 10:30 bis 11:00 Uhr hatte ein 66-jähriger Leinacher am Freitag seinen weißen Hyundai Kuna mit E-Kennzeichen auf dem Parkplatz am Impfzentrum in der Baumhofstraße abgestellt. Dieser wurde offenbar beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges an der Heckstoßstange touchiert, so dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 € entstand. Gemeldet wurde das Malheur nicht, daher werden eventuelle Zeugen gebeten, ihre Wahrnehmungen persönlich, oder unter Tel. 09391/9841-0, der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden, hier wird ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallfluch geführt.

Sturz mit E-Roller in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart - Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Freitag um 17:45 Uhr ein 29-jähriger mit seinem E-Scooter gestürzt. Der Mann hatte gerade Feierabend und sich in Richtung Hafenlohr auf den Weg gemacht, als er auf dem gemeinsamen Fußweg am Äußeren Ring zu Fall kam. Kollegen konnten den Sturz beobachten und leisteten Erste Hilfe. Der Mann wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt untersucht und zur stationären Behandlung in das Krankenhaus Lohr eingeliefert.

Katze in Erlenbach angefahren

Erlenbach bei Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart - Auf der Umgehungsstraße Erlenbach wurde am Freitag gegen 18 Uhr eine Katze von einem Auto angefahren. Da diese noch lebte wurde sie vom zuständigen Jagdpächter zu einer ortsansässigen Tierärztin verbracht, dort musste sie leider eingeschläfert werden. Der 18-jährige Fahrzeugführer, der die Kollision sofort bei der Polizei meldete, muss keine rechtlichen Konsequenzen fürchten, auch sein Ford Fiesta blieb bei dem Zusammenstoß unbeschädigt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Nichtmelden von Unfällen mit Tieren verschiedene Tatbestände von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten verwirklichen kann.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld