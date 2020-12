Winterliche Straßen: Unfälle in Dörnsteinbach und Sommerkahl

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.400 Euro.

Winterliche Straße in Sommerkahl

Sommerkahl. Am Samstag gegen 5.45 Uhr fuhr eine 30-jährige Sommerkahlerin von Vormwald kommend Richtung Sommerkahl. Kurz nach dem Ortseingang Sommerkahl kam sie „Am Kirchberg“ aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse ins Rutschen. Dabei fuhr sie nach links in eine Baumgruppe. Am Wagen entstand im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Auffahrunfall

Mömbris-Schimborn. Am Samstag, gegen 12.30 Uhr, musste in Schimborn, Kahlgrundstraße, ein 31-jähriger Karlsteiner mit seinem Dacia verkehrsbedingt, auf Höhe der Straße „Zur Aue“, anhalten. Eine 41-jährige Krombacherin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Skoda hinten auf. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.