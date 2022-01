Winterliche Straßen im Hochspessart: Unfall auf der A3 bei Rohrbrunn

Gegen 9.30 Uhr war die 34-Jährige auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Rohrbrunn verlor sie auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Dacia.

Durch den Zusammenstoß prallte der Dacia in die Außenleitplanke und kam dann zum Stehen. Glück im Unglück hatten die Insassen der beiden Fahrzeuge. Sie wurden von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, sie blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle und reinigten die Fahrbahn. Nach einer kurzen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur Bergung der Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbeifließen. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Während in und um Aschaffenburg der Sonntagmorgen mit strömendem Regen und Wind begann, schneit es auch am Sonntag im Hochspessart weiter. Schon am Samstag war hier die Landschaft schneebedeckt.

Warnung des Deutschen Wetterdienstes

Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Raum Aschaffenburg und Lohr vor Windböen, die am Sonntag mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auftreten können.

Ralf Hettler/Manuela Klebing