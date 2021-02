Wintereinbruch sorgt für Unfälle und Stau auf Autobahnen im Mainviereck

Zwischen 10.15 Uhr und 10.30 Uhr ereigneten sich auf der Autobahn A 45 bei Kahl am Main, in Richtung Hessen fahrend, zwei Verkehrsunfälle hintereinander auf schneeglatter Fahrbahn. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 26.000 Euro. Auf eine detaillierte Schilderung dieser Unfälle wird verzichtet. Die Autobahn A 45 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Im Anschluss floss der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die Feuerwehren aus Kahl am Main und Karlstein waren zur Absicherung der Unfallstellen und zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt.

Gegen 13.30 Uhr geriet eine 24-jährige Opel-Fahrerin auf der Autobahn A 3, Höhe Marktheidenfeld, in Fahrtrichtung Würzburg, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Zunächst touchierte sie die linke Betonleitwand, wurde von dieser nach rechts abgewiesen, schleuderte gegen einen Sattelzug und prallte noch gegen die Außenleitplanke. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 24-jährige Fahrerin wurde zum Glück nur leicht verletzt und konnte vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden. Durch den Verkehrsunfall entstanden keinen nennenswerten Verkehrsstörungen. Die Feuerwehren aus Altfeld und Marktheidenfeld sicherten die Unfallstelle ab. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Gegen 14.15 Uhr kam es auf der Autobahn A 45 bei Kleinostheim in Richtung Gießen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Von einem Sattelzug löste sich eine Eisplatte. Diese schleuderte auf die Windschutzscheibe einer 56-jährigen Seat-Fahrerin. Die Windschutzscheibe wurde dabei zerstört. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise rund 1.500 Euro.