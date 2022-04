Wintereinbruch im Kreis Miltenberg: Glatte Straßen, umgefallene Bäume, Stromausfälle

In der Nacht zum Samstag im Landkreis Miltenberg waren fast alle Landkreisfeuerwehren zu Schneeeinsätzen alarmiert.

Am späten Freitagabend war es zu massiven Schneefall gekommen. Teilweise fielen über zehn Zentimeter Neuschnee binnen kürzester Zeit. Die Schneelast auf den Bäumen war extrem hoch, was dazu führte, dass dutzende von Bäumen umknickten und Straßen blockierten. Teilweise konnten die Straßen durch die Feuerwehren geräumt werden. In verschiedenen Waldstücken war jedoch die Arbeit bei Nacht zu gefährlich für die Einsatzkräfte, weshalb die Strecken komplett gesperrt wurden und erst im Laufe des Samstags wieder freigemacht werden. Wo es unbedingt notwendig war, gingen die Feuerwehrleute das Risiko ein, die Bäume in der Dunkelheit zu beseitigen, wenn beispielsweise Autos mit Insassen zwischen den Bäumen eingeschlossen waren - etwa bei einem Einsatz bei Mainbullau.

Plötzlicher Wintereinbruch im Kreis Miltenberg: Kreisbrandinspektor erläutert die Lage

In Zahlreichen Ortschaften gab es Stromausfälle. Hier wurden die Feuerwehrhäuser besetzt, um den Einwohnern eine Anlaufstelle zu bieten, die medizinische Erstversorgung sicher zu stellen und eine warme Unterkunft zu bieten. Auch für den Winterdienst kam der Schneefall sehr überraschend, weshalb zusätzliche Fahrzeuge und Lkws umgerüstet wurden, um die Strecken vom Schnee freizuräumen und zu streuen. Bis zum Morgen waren keine Verletzten bekannt. Jedoch waren auch zahlreiche Ortschaften in den Morgenstunden noch nicht mit Strom versorgt. Die Anbieter arbeiten mit Hochdruck daran, die Stromversorgung wieder her zu stellen.

Im Laufe des Samstags wurden die noch gesperrten Strecken wieder frei geräumt. Aufgrund der vielzahl von Einsätzen und des entsprechendes Koordinierungsbedarfes wurde die Katastrophenschutzzentrale des Landratsamtes besetzt und Kreisbrandinsektor Thomas Zimmermann zum örtlichen Einsatzleiter bestellt. Ihm oblag es, die Einsätze zu koordinieren und die Maßnahmen zu leiten.

Laut einer Pressemitteilung des Landratsamts Miltenberg sind folgende Strecken vom Schneefall betroffen und teilweise gesperrt:

Klingenberg - Mechenhard

Laudenbach - Vielbrunn

Röllbach - Großheubach

Collenberg - Mönchberg

Miltenberg - Mainbullau

Miltenberg - MIL 13 bis Geishof

Rieden - Windischbuchen

Kirchzell - Watterbach, Breitenbuch, Ottorfszell

Buch - Preunschen bis Landesgrenze

Boxbrunn - Eulbach

Das Landratsamt bittet die Bevölkerung, in vom Stromausfall betroffenen Gemeinden Ruhe zu bewahren und nicht erforderliche Fahrten zu vermeiden. Für den Fall, dass das Telefon ausgefallen sein sollte, ist an den Feuerwehrhäusern der Gemeinden eine Notfallmeldestelle eingerichtet, um Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst zu verständigen

Schneeeinsätze auch in Südhessen

In der Nacht von Freitag auf Samstag erreichten die Leitstelle der Polizei Südhessen in Darmstadt ab 20:44 Uhr ca. 50 Meldungen wegen Behinderungen durch eine geschlossene Schneedecke, Straßenglätte, umgefallene Bäume und blockierte Straßen mit liegengebliebenen Wagen. Die sehr umfangreichen Aufräumarbeiten der Feuerwehren dauern an und erfolgten bevorzugt auf den Bundesstraßen. Nach jetzigem Stand wurde laut der Polizei Südhessen niemand verletzt.

Einem Linienbus musste im Modautal zwischen Brandau und Lützelbach die Weiterfahrt an der Steigung durch den Streudienst ermöglicht werden. Viele Straßen in den höheren Lagen des Odenwaldes waren auf Grund der durch die Schneelast umgestürzten Bäume unpassierbar. Im Erbacher Tal bei Heppenheim mussten drei Bewohner eines Hauses wegen mehrerer auf das Dach gestürzter größerer Äste evakuiert und in einem Hotel untergebracht werden. Es kam zudem zu Stromausfällen in den Bereichen Oberzent und Hirschhorn. Der Pegelstand des Neckars sorgt zudem momentan mit einer Hochwasserwelle für Sperrungen und die Notwendigkeit, am Ufer geparkte Autos zu entfernen.

Polizei Südhessen/kick/rah/Landratsamt Miltenberg