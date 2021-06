Am Donnerstag fuhr ein 66-jähriger Autofahrer von Hofstetten in Richtung Gemünden/neue Mainbrücke. Er erfasste hierbei ein die Fahrbahn querendes Reh, das verletzt am Straßenrand liegen blieb. Ein zufällig hinzukommender Jäger erlöste das Reh von seinem Leiden.

Polizei Gemünden/mm