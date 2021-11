Wildunfall: Suzuki stößt mit Reh bei Obersinn zusammen

Am Montagmorgen gegen 6.40 Uhr befuhr ein 27-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Obersinn in Fahrtrichtung Jossa, als ein Reh die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Wild getötet wurde. Am Pkw Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Zusammenstoß mit Reh

Gemünden. Am Montagabend kam es auf der Kreisstraße MSP11 zu einem Wildunfall. Ein 56-jähriger Autofahrer stieß gegen 18:40 Uhr auf der Kreisstraße MSP 11 mit einem Reh zusammen. Da das Reh flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw Daimler war zur Nachtzeit kein Schaden erkennbar.

Auto verkratzt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. In der vergangenen Woche, im Zeitraum von Montag bis Sonntag, wurde ein vor einem Anwesen in der Bahnhofstraße geparkter schwarzer Pkw BMW insgesamt dreimal massiv mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt. Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden; Tel. 09351/97410.

Polizei Gemünden