Wildunfall mit einem Reh

Das Wild wurde hierbei getötet.

Erlenbach. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein grünes E-Bike der Marke "Focus" aus einem verschlossenen Raum am Wohnanwesen des Geschädigten in der Schulstraße. Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Geparkter Pkw beschädigt

Kreuzwertheim. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Mittwoch und Freitag einen grauen BMW, der zur fraglichen Zeit in der Tannenstraße abgestellt war. Am vorderen rechte Blinkerglas sowie an der Beifahrertüre entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro.