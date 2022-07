Am Mittwochabend gegen 22:15 Uhr befuhr eine 68-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2304 von Jossa in Richtung Obersinn. Dabei sprang ein Reh auf die Straße. Das Wild blieb kurz stehen und entschied sich dann doch, gegen das Auto der 68-jährigen Frau zu laufen. Am Pkw Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Das Wild überlebte den Zusammenstoß nicht.