Wildunfall in Mittelsinn - Tier tot

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Transporter trifft zwei Rehe

Gössenheim. Gegen 20:20 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2301 zu einem Wildunfall. Der 60-jährige Fahrer eines Transporters fuhr von Wernfeld in Fahrtrichtung Gössenheim. Hierbei rannten drei Rehe auf die Fahrbahn. Zwei Tiere kollidierten mit der rechten Fahrzeugseite des Transporters, wovon eines getötet wurde und das andere flüchtete. Der Jagdpächter wurde daher zur Nachsuche verständigt. Am Transporter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zusammenstoß mit Reh

Rieneck. Am Mittwochmorgen, gegen 05:45 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Rieneck. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, welches auf die Straße lief. Das Reh wurde hierbei getötet. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

VaPi/Polizei Gemünden