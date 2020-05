Zu einem Wildunfall kam es am Mittwoch gegen 14.25 Uhr, zwischen Pflochsbach und Sendelbach. Eine 72-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Das Reh wurde vom Auto frontal erfasst und so schwer verletzt, dass es nach kurzer Zeit seinen Verletzungen erlag. Am dem fast neuen Fahrzeug entstand ein Schaden von geschätzt 3000 Euro.

Polizeiinspektion Lohr