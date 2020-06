Wildunfall in Karsbach

Ein 42-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntag gegen 22:00 Uhr auf der B 27 von Heßdorf kommend in Richtung Höllrich. Bei Km 0,7 kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Der Autofahrer erfasste das Tier mit der Vorderfront seines VW, wodurch das Reh verstarb. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 700,- Euro geschätzt.

Anzeige wegen Fischwilderei in Gemünden

Im Bereich der Schleuse Harrbach wurde am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr ein Mann festgestellt, welcher mit seinem Binnenschiff im Unterwasser an der Spundwand angelegt hatte und von dort aus mit zwei Angeln angelte. Da das Angeln im Schleusenbereich untersagt ist, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Der 32-Jährige zeigte sich zunächst uneinsichtig und aggressiv. Da er weder einen Fischerei- noch einen Berechtigungsschein vorlegen konnte, wird er wegen Fischwilderei angezeigt.

Schlangenlinienfahrer in Gemünden war alkoholisiert

Der Polizei wurde am Freitagmorgen gegen 13:25 Uhr ein Verkehrsteilnehmer gemeldet, welcher in Schlangenlinien von Karlstadt nach Burgsinn gefahren war. Hierbei soll dieser mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen, sowie für mehrere Meter sogar auf dem Gehsteig gefahren sein. Eine Kontrolle des Fahrzeughalters an seiner Wohnanschrift ergab deutlichen Alkoholgeruch bei dem 51-Jährigen. Da ein Alkotest einen Wert von über 1 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Gemünden: Beim Ausparken anderes Auto touchiert

Der 61-jährige Fahrer eines Wohnmobils stieß am Donnerstag gegen 16:30 Uhr beim Ausparken in der Frankfurter Straße gegen einen geparkten VW. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Auffahrunfall in Gemünden

Eine 70-jährige Autofahrerin fuhr am Freitag gegen 09:55 Uhr auf die Bergstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Einmündung wollte sie nach rechts Richtung Bahnhofstraße abbiegen. Kurz vor dem Abbiegen musste sie jedoch verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte eine nachfolgende 46-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von circa 100,- Euro.

stru/Polizei Gemünden