Wildunfall in Gräfendorf

Der 41-Jährige erfasste das Tier mit seinem Pkw Opel. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Da das vermutlich verletzte Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt.

Beim Einparken Pkw übersehen

Gemünden. Am Montag gegen 11:45 Uhr wollte eine 51-jährige Audi-Fahrerin auf einem Parkplatz in der Würzburger Straße einparken und rangierte nochmal rückwärts. Zeitgleich fuhr eine 74-jährige Daimler-Fahrerin aus einem dahinter liegenden Parkplatz. Die Fahrzeuge streiften sich. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

vd/Polizei Gemünden