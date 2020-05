Wildunfall in Gössenheim

Eine 22-jährige Autofahrerin fuhr in der Nacht zum Dienstag, gegen 02:15 Uhr, auf der B 27 von Gössenheim in Richtung Eußenheim. Dabei kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Die Autofahrerin erfasste das Reh frontal. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000,- Euro.

Wer vermisst seine Sporttasche?

Gemünden: Eine Sporttasche mit Sportbekleidung wurde am Montagmittag in der Bahnhofstraße hinter geparkten Autos aufgefunden. Sie wurde dem Fundamt der Stadt Gemünden übergeben. Der Besitzer kann sich dort melden.

stru/Polizei Gemünden