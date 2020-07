Wildunfall in Gemünden

Hierbei querte ein Fuchs die Fahrbahn und wurde vom Pkw Mazda des 50-jährigen erfasst und getötet. Ob am Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, konnte zur Nachtzeit nicht überprüft werden.

Unfall in Gemünden

Am Mittwochmorgen kam es in der Kolpingstraße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 07:50 Uhr bog eine 40-jährige Opel-Fahrerin von der St.-Bruno-Straße kommend nach links in die Kolpingstraße ein. Dabei kam ihr eine 61-jährige Skoda-Fahrerin entgegen, welche ebenfalls nach rechts in die Kolpingstraße einbog. In der Kolpingstraße kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Da die Unfallbeteiligten den Unfall erst im Nachhinein bei der Polizei meldeten, konnte der genaue Unfallhergang nicht mehr eindeutig geklärt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Einbruch in Firmen-Container in Gemünden

Vermutlich im Zeitraum von Sonntag bis Montagmorgen brachen bislang Unbekannte Täter in einen Betriebscontainer der Firma „Carglass“, welcher sich in der Wernfelder Straße, direkt neben der B 26 befindet, ein. Im Container befand sich Werkzeug, welches die Täter vermutlich mitgenommen haben. Aufschluss hierüber, was genau entwendet wurde, muss erst eine genaue Überprüfung ergeben. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 700 Euro geschätzt, der entstandene Sachschaden auf ca. 200 Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

vd/Polizei Gemünden