Ein 36-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstagmorgen gegen 05.50 Uhr die Kreisstraße MSP 19 von Ruppertshütten in Richtung Langenprozelten. Hierbei kreuzte ein Rehbock die Fahrbahn. Der 36-Jährige erfasste das Wild, welches hierbei getötet wurde. Am VW entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 3000,- Euro.