Wildunfall in Gemünden nicht gemeldet

Daraufhin wurde die Halteradresse des aufgefundenen Kennzeichenschildes angefahren. Dort konnte ein erheblich beschädigter Pkw VW Passat festgestellt werden. Der Fahrer des VW gab bei einer Befragung an, lediglich einen kleinen Schlag bemerkt zu haben. Aus diesem Grund habe er den Wildunfall nicht gemeldet.

Gegen den 56-jährigen Autofahrer wird Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Jagdgesetz erstattet.

Wildunfälle im raum Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagmorgen gegen 06:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 in Fahrtrichtung Harrbach. Auf Höhe der Schleuse kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Reh verstarb.

Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr befuhr eine 51-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Burgsinn kommend in Richtung Rieneck, als zwei Rehe die Fahrbahn überquerten. Die Autofahrerin erfasste eines der Tiere. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Straßenlampe in Burgsinn angefahren

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Im Laufe des Mittwoch, 22.09.2021, wurde in der Adolf-Bayer-Straße eine Straßenlampe angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete. Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden