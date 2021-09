Wildunfall in Damm

Vor seinem Fahrzeug kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung wurde das Reh vom Pkw frontal erfasst. Das Reh lag anschließend verletzt am Straßenrand und musste durch die Polizei von seinen Leiden erlöst werden. Am Fahrzeug entstand durch die Kollision ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Täter nach Kreditkartenbetrug gefasst

Am Montagmorgen versuchte ein 35-Jähriger seinen Einkauf in einem Supermarkt in der Müllerstraße mit einer fremden Kreditkarte zu bezahlen. Die Angestellten des Supermarktes erkannten den Betrugsversuch und verständigten die Polizei. Die Beamten konnten den Täter anschließend unweit des Supermarktes ausfindig machen. Der 35-Jährige führte zudem weitere fremde Bankkarten mit sich.

Der rechtmäßige Eigentümer der Karten, hatte seinen Geldbeutel mit den entsprechenden Bankkarten am Freitagabend im Bereich der Innenstadt verloren.

Auf den Täter kommt nun eine Anzeige wegen Betrugs und Unterschlagung zu.

Werkzeugdiebstahl aus Kleintransporter

Damm. In der Zeit von Donnerstag 09.09.2021, 15:00 Uhr bis Montag 13.09.2021, 13:00 Uhr wurden im Aschaffenburger Stadtteil Damm aus insgesamt drei Kleintransportern Werkzeug geklaut. Zwei der Fahrzeuge waren im Tatzeitraum in der Glattbacher Straße, ein weiteres in der Knodestraße geparkt. Die Diebe entwendeten unter anderem Bohrmaschinen, Stichsägen und Winkelschleifer. Der Beuteschaden wird mit fast 5.000 Euro beziffert.

Lkw beschädigt Peugeot und flüchtet

Hösbach. Um einem entgegenkommenden Bus auszuweichen wich ein Lkw-Fahrer am Montagabend in der Dorfstraße im Ortsteil Wenighösbach nach rechts aus. Hierbei touchierte der Lkw den Seitenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Peugeot. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der Fahrzeughalter des Peugeot konnte den Unfall aber selbst beobachten und das Kennzeichen des Unfallverursachers abfotografieren. Der Fahrer des Lkw muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Unbekannte Täter entwenden Ziersplitt

Mainaschaff. Am Samstag, gegen 20:30 Uhr, wurden eine weibliche und eine männliche Person in der Behringstraße dabei beobachtet, als diese Ziersplitt vom Grundstück einer Garten- und Landschaftsbaufirma entwendeten. Die beiden Täter luden eine erhebliche Menge der Steine eimerweise in den Kofferraum ihres Fahrzeugs ein und flüchteten. Die Polizei Aschaffenburg hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Reifen von Sattelzugmaschine geklaut

Stockstadt. In der Zeit von Samstag bis Montag wurden auf einem Parkplatz an der Darmstädter Straße/Ecke Obernburger Straße von mehreren Sattelzugmaschinen die Reifen gestohlen. Die unbekannten Täter montierten an drei verschiedenen Fahrzeugen insgesamt 4 Reifen ab. Die Beute hat einen Wert von circa 8.000 Euro. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es bislang nicht.

vd/Polizei Aschaffenburg