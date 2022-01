Das Auto wurde dabei im Frontbereich beschädigt. Es entstand ein Schaden am Auto von 1.000 Euro. Über das Befinden des Tieres kann die Polizei keine Auskunft geben.

Verkehrszeichen gestreift

Alzenau. Ein 74-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 14 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Brentanostraße. Dabei streifte er ein Verkehrszeichen. Es kam zu einem Schaden am Wagen von 1.500 Euro und 100 Euro am Schild.