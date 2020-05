Wildunfall führt zu Auffahrunfall in Gemünden

Am Mittwochmorgen, gegen 08:30 Uhr, befuhr eine 42-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2302 aus Schönau kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Dabei querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von ihrem Ford erfasst. Da das Wild anschließend in den Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 44-jähriger Opel-Fahrer hinter dem Ford der 42-Jährigen. Dieser erkannte den Wildunfall zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf. Sein Fahrzeug wurde hierbei im Frontbereich stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Beim Ausparken Pkw touchiert

Gemünden. Am Mittwoch gegen 14:15 Uhr touchierte eine 31-jährige Passat-Fahrerin beim Rangieren bzw. Ausparken an der Mainlände einen neben ihr stehenden Mercedes am Fahrradträger. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

xere/Polizei Gemünden